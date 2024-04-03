Уроженец Киева Михаил Булгаков является великим русским писателем, но Украине этого не понять, потому что его творчество для властей Незалежной является слишком умным. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя решение историков Незалежной признать Булгакова украинофобом

"Ответ [кроется] не в политической позиции Михаила Афанасьевича, ответ в том, что Булгаков слишком умный для современных украинцев. Украина, нынешняя эта Украина, победившей галушкиной черни, победившего жлобства и победившей необразованности", — отметил он.

Процесс восприятия творчества Булгакова украинскими властями Милонов сравнил с попаданием в организм человека различных веществ.

"Булгаков не может быть понят современными украинскими руководителями, потому что они не способны его воспринять. Как организм человека может воспринимать только природные жиры и не может справиться с трансжирами, так вот в голове, в том месте, где есть голова у украинцев, нет фермента, способного расщепить хорошую, полную мысль", — подчеркнул собеседник Life.ru.

По его мнению, понятийный аппарат руководства Незалежной не позволяет что-либо анализировать, соответственно, в Киеве не понимают, о чём пишет Булгаков, ведь это намного сложнее, чем труды Григория Сковороды.

"[Творчество Булгакова] кажется им заумным, провокативным и по-русски. Потому что хохлы прекрасно понимают: то, что называется умным и интеллектуальным, это не про хохлов, это про русских — и, соответственно, маркируют это как вражеский ресурс. Михаил Афанасьевич действительно великий русский писатель из великого русского города Киева. Но хохлам этого не понять, собственно говоря, не стоит переживать, недолго им всем осталось", — заключил Милонов.