"Всё умное маркируют вражеским": Милонов объяснил, почему Киев признал Булгакова украинофобом
Милонов заявил, что Булгаков слишком умный писатель для нынешних властей Украины
Уроженец Киева Михаил Булгаков является великим русским писателем, но Украине этого не понять, потому что его творчество для властей Незалежной является слишком умным. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя решение историков Незалежной признать Булгакова украинофобом
"Ответ [кроется] не в политической позиции Михаила Афанасьевича, ответ в том, что Булгаков слишком умный для современных украинцев. Украина, нынешняя эта Украина, победившей галушкиной черни, победившего жлобства и победившей необразованности", — отметил он.
Процесс восприятия творчества Булгакова украинскими властями Милонов сравнил с попаданием в организм человека различных веществ.
"Булгаков не может быть понят современными украинскими руководителями, потому что они не способны его воспринять. Как организм человека может воспринимать только природные жиры и не может справиться с трансжирами, так вот в голове, в том месте, где есть голова у украинцев, нет фермента, способного расщепить хорошую, полную мысль", — подчеркнул собеседник Life.ru.
По его мнению, понятийный аппарат руководства Незалежной не позволяет что-либо анализировать, соответственно, в Киеве не понимают, о чём пишет Булгаков, ведь это намного сложнее, чем труды Григория Сковороды.
"[Творчество Булгакова] кажется им заумным, провокативным и по-русски. Потому что хохлы прекрасно понимают: то, что называется умным и интеллектуальным, это не про хохлов, это про русских — и, соответственно, маркируют это как вражеский ресурс. Михаил Афанасьевич действительно великий русский писатель из великого русского города Киева. Но хохлам этого не понять, собственно говоря, не стоит переживать, недолго им всем осталось", — заключил Милонов.
Напомним, ранее Институт нацпамяти Украины признал Булгакова "украинофобом" и "символом имперской политики". Сотрудники пришли к выводу, что писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, якобы всегда презирал украинцев и ненавидел их стремление к независимости.
ТАСС / Сергей Фадеичев