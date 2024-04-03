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3 апреля, 19:02

Сотни тысяч жалоб: Во всём мире наблюдаются сбои в WhatsApp

Downdetector: В работе WhatsApp произошёл глобальный сбой

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta*, по всему миру работает с перебоями. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector, отслеживающего работу популярных сервисов.

Большинство пользователей (69%) столкнулись с проблемами в функционировании приложения, 25% заявили о сложностях при получении сообщений, а 7% пожаловались на работу сайта. Всего зафиксированы сотни тысяч жалоб, больше всего из Великобритании и США.

Сбои также наблюдаются в работе Facebook** ("Фейсбук**) и Instagram** ("Инстаграм**).

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Ранее WhatsApp анонсировал волну вечных банов. Пользователей будут блокировать за несогласие с новыми правилами.

*Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

** Соцсети запрещены в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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