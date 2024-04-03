Сотни тысяч жалоб: Во всём мире наблюдаются сбои в WhatsApp

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta*, по всему миру работает с перебоями. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector, отслеживающего работу популярных сервисов.

Большинство пользователей (69%) столкнулись с проблемами в функционировании приложения, 25% заявили о сложностях при получении сообщений, а 7% пожаловались на работу сайта. Всего зафиксированы сотни тысяч жалоб, больше всего из Великобритании и США.