Суд оштрафовал WhatsApp на 500 тысяч рублей за нарушение правил работы в РФ

В Москве мировой суд оштрафовал мессенджер WhatsApp за отказ соблюдать правила деятельности в России.

"WhatsApp LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей", — говорится в сообщении суда.

Напомним, что в августе 2023 года Роскомнадзор уже привлекал WhatsApp к ответственности по этой статье, однако компания не устранила правонарушение.