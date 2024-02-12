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12 февраля, 09:03

Суд оштрафовал WhatsApp на 500 тысяч рублей за нарушение правил работы в РФ

В Москве мировой суд оштрафовал мессенджер WhatsApp за отказ соблюдать правила деятельности в России.

"WhatsApp LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей", — говорится в сообщении суда.

Напомним, что в августе 2023 года Роскомнадзор уже привлекал WhatsApp к ответственности по этой статье, однако компания не устранила правонарушение.

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Кстати, летом прошлого года WhatsApp, который принадлежит компании Meta*, объявил о запуске функции каналов, отделив их от чатов. Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн тогда допустил, что мессенджер может попасть под блокировку в РФ, если появятся русскоязычные каналы с антироссийской пропагандой. В Роскомнадзоре его слова подтвердили.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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