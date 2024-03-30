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30 марта, 18:22

WhatsApp анонсировал волну вечных банов

WhatsApp будет блокировать пользователей за несогласие с новыми правилами

Пользователи "Вотсапа" лишатся возможности общаться в мессенджере уже 11 апреля, если до этого времени не согласятся с обновлёнными условиями предоставления услуг. Их аккаунты будут попросту заблокированы, сказано в разделе поддержки на сайте компании.

Жёсткая политика проекта спровоцирована принятым в Евросоюзе "Законом о цифровых рынках" (DMA), который вступил в силу 6 марта. Разработчики мессенджера были вынуждены обновить некоторые разделы с описанием принципов использования "Вотсапа", а также снизить требования к минимальному возрасту с 16 до 13 лет. Принять эти правила можно до 11 апреля, далее учётная запись "улетит" в вечный бан.

Впрочем, нововведения касаются лишь жителей Европейского региона, страны которого приняли DMA. Юзеров из России обновлённая политика мессенджера не коснётся.

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Навсегда заблокировать тысячи аккаунтов недавно пришлось и "Телеграму". В вечный бан отправили пользователей, причастных к рассылкам с призывами к терактам после трагедии в "Крокус сити холле".

Обложка ©

Unsplash / Dimitri Karastelev

Илья Пушкарев
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