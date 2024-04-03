Жертвами обрушившегося на Москву урагана стали два человека
Мэр Собянин: Два человека погибли, 15 пострадали из-за непогоды в Москве
В московском районе Коптево дерево рухнуло на машины. Обложка © Telegram / SHOT
В результате обрушившегося на столицу урагана погибли два человека, ещё 15 пострадали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, городские службы в данный момент устраняют последствия разбушевавшейся стихии.
По словам Собянина, сразу же после начала урагана специальными службами были оперативно приняты все меры: на городских табло появились сообщения об опасности, а все крупные парки и иные общественные места были закрыты. К сожалению, без жертв обойтись не удалось.
"К сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли. Мои соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — написал Собянин в телеграм-канале.
Сегодня в столице разбушевался ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Он крушил всё на своём пути: вырывал деревья практически с корнем, валил торговые палатки и остановки. Life.ru публиковал кадры непогоды.