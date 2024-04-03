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3 апреля, 20:49

Топливо залило трассу под Ростовом после ДТП с бензовозом

На трассе М4 "Дон" под Ростовом опрокинулся бензовоз, произошёл разлив топлива

На трассе М4 "Дон" в Ростовской области опрокинулся бензовоз. Как уточнили в региональном управлении МЧС, в результате аварии произошёл разлив топлива.

На трассе М4 "Дон" под Ростовом опрокинулся бензовоз, произошёл разлив топлива. Видео © Telegram / МЧС Ростовской области

"На 794-м километре трассы М4 "Дон" опрокинулся бензовоз. В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива", — рассказали в МЧС.

Сейчас спасатели в составе 27 человек ликвидируют последствия аварии. Также на месте аварии задействовано 12 единиц техники.

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Ранее во Владимирской области пассажирский автобус столкнулся со строительной техникой. В результате случившегося пострадало 15 человек.

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Telegram / МЧС Ростовской области

Оксана Попова
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