Топливо залило трассу под Ростовом после ДТП с бензовозом

На трассе М4 "Дон" в Ростовской области опрокинулся бензовоз. Как уточнили в региональном управлении МЧС, в результате аварии произошёл разлив топлива.

На трассе М4 "Дон" под Ростовом опрокинулся бензовоз, произошёл разлив топлива. Видео © Telegram / МЧС Ростовской области

"На 794-м километре трассы М4 "Дон" опрокинулся бензовоз. В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива", — рассказали в МЧС.

Сейчас спасатели в составе 27 человек ликвидируют последствия аварии. Также на месте аварии задействовано 12 единиц техники.