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3 апреля, 21:05

Кадыров призвал чиновников закрыть долги жителей Чечни в магазинах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл расширенное совещание по вопросам социально-экономического развития региона, в ходе которого призвал местных чиновников оплатить долги жителей региона в магазинах.

Кадыров рассказал, что не так давно он узнал, что многие люди из-за отсутствия финансовой возможности вынуждены покупать товар в долг.

"Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмёт на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу", — заявил Кадыров.

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А руководитель Дагестана Сергей Меликов призвал местных чиновников прочитать повесть Николая Гоголя "Шинель", где поднимается тема "маленького человека". Известное произведение классика русской литературы глава республики вспомнил, когда стал говорить об оперативности принятых решений.

Оксана Попова
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