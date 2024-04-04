Кадыров призвал чиновников закрыть долги жителей Чечни в магазинах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл расширенное совещание по вопросам социально-экономического развития региона, в ходе которого призвал местных чиновников оплатить долги жителей региона в магазинах.

Кадыров рассказал, что не так давно он узнал, что многие люди из-за отсутствия финансовой возможности вынуждены покупать товар в долг.

"Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмёт на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу", — заявил Кадыров.