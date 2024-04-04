На "Госуслугах" запущен раздел для ветеранов СВО
Фонд "Защитники Отечества" запустил на "Госуслугах" раздел для ветеранов СВО
На портале "Госуслуги" появился раздел, который посвящён мерам поддержки ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Он был запущен фондом "Защитники Отечества" совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по поручению главы государства Владимира Путина.
В пресс-службе фонда пояснили, что данный раздел содержит описание мер поддержки всех уровней и ответы на наиболее популярные вопросы. Также там можно найти описание мер поддержки и для действующих бойцов — участников специальной военной операции.
"Сейчас Минцифры совместно с коллегами из фонда также продолжает работать над цифровизацией порядка получения мер поддержки. Этот процесс обязательно должен быть простым, удобным и оперативным", — заявили в министерстве.
Фонд "Защитники Отечества" занимается поддержкой участников специальной военной операции и семей погибших бойцов. Его филиалы были открыты с 1 июня 2023 года во всех регионах страны. Как рассказала глава фонда Анна Цивилёва на встрече с президентом России Владимиром Путиным, за 10 месяцев своей работы фонд принял 910 тысяч обращений.
Агентство "Москва" / Мобильный репортёр