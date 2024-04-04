На "Госуслугах" запущен раздел для ветеранов СВО

На портале "Госуслуги" появился раздел, который посвящён мерам поддержки ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Он был запущен фондом "Защитники Отечества" совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по поручению главы государства Владимира Путина.

В пресс-службе фонда пояснили, что данный раздел содержит описание мер поддержки всех уровней и ответы на наиболее популярные вопросы. Также там можно найти описание мер поддержки и для действующих бойцов — участников специальной военной операции.

"Сейчас Минцифры совместно с коллегами из фонда также продолжает работать над цифровизацией порядка получения мер поддержки. Этот процесс обязательно должен быть простым, удобным и оперативным", — заявили в министерстве.