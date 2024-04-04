В Роскомнадзоре рассказали, с чем связан сбой в работе WhatsApp

Наблюдавшийся по всему миру массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp ("Вотсап"), который принадлежит запрещённой в РФ компании Meta*, мог быть связан с неполадками внутри инфраструктуры этой американской корпорации. Об этом ТАСС сообщили представители Роскомнадзора.

"Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta*, деятельность которой запрещена на территории РФ. Наблюдается проблема с получением и отправкой сообщений, не загружаются медиафайлы", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что вечером 3 апреля мессенджер WhatsApp работал с перебоями по всему миру. Об этом свидетельствовали данные ресурса Downdetector, отслеживающего работу популярных сервисов.