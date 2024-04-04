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3 апреля, 22:00

В Роскомнадзоре рассказали, с чем связан сбой в работе WhatsApp

Роскомнадзор: Сбой в работе WhatsApp может быть связан с проблемами внутри Meta*

Наблюдавшийся по всему миру массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp ("Вотсап"), который принадлежит запрещённой в РФ компании Meta*, мог быть связан с неполадками внутри инфраструктуры этой американской корпорации. Об этом ТАСС сообщили представители Роскомнадзора.

"Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta*, деятельность которой запрещена на территории РФ. Наблюдается проблема с получением и отправкой сообщений, не загружаются медиафайлы", — говорится в сообщении ведомства.

Пользователи сообщают о массовом сбое в Telegram
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Напомним, что вечером 3 апреля мессенджер WhatsApp работал с перебоями по всему миру. Об этом свидетельствовали данные ресурса Downdetector, отслеживающего работу популярных сервисов.

*Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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