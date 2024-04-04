Решение Порошенко об участии в выборах президента не нашло поддержки в офисе Зеленского
Подоляк осудил Порошенко за желание участвовать в выборах президента Украины
Пётр Порошенко. Обложка © Telegram / Петро Порошенко
Советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк прокомментировал распространившееся недавно заявление пятого украинского лидера Петра Порошенко о том, что тот планирует баллотироваться на следующих выборах главы государства. Сотрудник администрации Владимира Зеленского в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на её YouTube-канале, раскритиковал данные намерения олигарха, отметив, что сейчас на Украине ведутся боевые действия.
"Хорошо, пусть выдвигается. Это его право. <...> У нас война, а у него уже выборы", — заявил Подоляк.
Также, отвечая на соответствующий вопрос, он подчеркнул, что Порошенко ничего не знает о возможной организации будущих выборов. Помимо того, советник главы офиса президента Украины раскритиковал идеи бывшего украинского лидера о создании коалиционного правительства с представителями оппозиции, отметив, что таких попыток было уже много, но они ни к чему не привели.
Напомним, что на днях бывший украинский лидер Пётр Порошенко в беседе с зарубежными средствами массовой информации заявил о своём намерении участвовать в следующих выборах президента Украины. Он занимал пост лидера Украины с июня 2014 года по май 2019-го. На президентских выборах в 2019 году он уступил Владимиру Зеленскому, заняв по их итогам второе место (24,46 %).