Решение Порошенко об участии в выборах президента не нашло поддержки в офисе Зеленского

Советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк прокомментировал распространившееся недавно заявление пятого украинского лидера Петра Порошенко о том, что тот планирует баллотироваться на следующих выборах главы государства. Сотрудник администрации Владимира Зеленского в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на её YouTube-канале, раскритиковал данные намерения олигарха, отметив, что сейчас на Украине ведутся боевые действия.

"Хорошо, пусть выдвигается. Это его право. <...> У нас война, а у него уже выборы", — заявил Подоляк.

Также, отвечая на соответствующий вопрос, он подчеркнул, что Порошенко ничего не знает о возможной организации будущих выборов. Помимо того, советник главы офиса президента Украины раскритиковал идеи бывшего украинского лидера о создании коалиционного правительства с представителями оппозиции, отметив, что таких попыток было уже много, но они ни к чему не привели.