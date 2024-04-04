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3 апреля, 22:53

Политолог раскрыл мотивы США, отрицающих причастность Киева к теракту в "Крокусе"

Политолог Манойло назвал проявлением паники реакцию США на теракт в "Крокусе"

Попытка Соединённых Штатов выгородить Украину после произошедшего вечером 22 марта теракта в подмосковном "Крокус сити холле" является проявлением паники. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.

"Это проявление паники обыкновенной, потому что первое, что они сделали, — бросились выгораживать своих марионеток. Поэтому сразу же заявили, что кто угодно, только не Украина", — заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что сразу после трагедии американские политики и их спецслужбы поняли, что у населения западных стран будут к ним вопросы на фоне того, что коллективный Запад во главе с США оказывает поддержку киевскому режиму. По его словам, в данном случае у Вашингтона нет никакой доказательной базы, а руководствовался он принципом, что общественность лучше всего запоминает первые заявления. В заключение Манойло подчеркнул, что последнее слово в этом вопросе останется за российскими правоохранителями.

В Госдуме разнесли США за попытки обелить киевских приспешников после теракта в "Крокусе"
В Госдуме разнесли США за попытки обелить киевских приспешников после теракта в "Крокусе"

Ранее Life.ru писал, что представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разнесла версию о следе ИГИЛ* в теракте в подмосковном "Крокус сити холле", которую пытаются продвигать в США и на Украине. Дипломат призвала не дать Вашингтону забыть, как их "информационно-политическая среда увязала" кровавую атаку с запрещённой террористической организацией.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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Telegram / SHOT

Алексей Соловьёв
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