В Госдуме разнесли США за попытки обелить киевских приспешников после теракта в "Крокусе"

Власти США не должны навязывать свою версию по поводу теракта в красногорском "Крокус сити холле", пытаясь тем самым обелить Киев и отвести от него подозрение. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Такие заявления от США выглядят как попытка выгородить себя, обелить своих киевских приспешников и отвести от них подозрение. Призываю американские власти не играть на опережение, навязывая свою точку зрения и версию теракта в Красногорске до окончания расследования нашими силовыми структурами", — сказал Шеремет в беседе с РИА "Новости".