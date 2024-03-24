В Госдуме разнесли США за попытки обелить киевских приспешников после теракта в "Крокусе"
Депутат ГД Шеремет осудил США за попытки увязать теракт в "Крокусе" с ИГИЛ*
Власти США не должны навязывать свою версию по поводу теракта в красногорском "Крокус сити холле", пытаясь тем самым обелить Киев и отвести от него подозрение. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Такие заявления от США выглядят как попытка выгородить себя, обелить своих киевских приспешников и отвести от них подозрение. Призываю американские власти не играть на опережение, навязывая свою точку зрения и версию теракта в Красногорске до окончания расследования нашими силовыми структурами", — сказал Шеремет в беседе с РИА "Новости".
По его словам, настоящих заказчиков и координаторов теракта обязательно найдут и накажут.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в "Крокус сити холле". Всё случилось перед началом концерта группы "Пикник". СК РФ заявлял о 133 погибших. Однако, по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143. По горячим следам задержали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине, где их ожидали сообщники. 24 марта объявлено днём общероссийского траура по жертвам трагедии. При этом официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что Украина непричастна к террористической атаке на "Крокус", ответственность за теракт якобы лежит на ИГИЛ*.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав