"Зеркало души": Графолог объяснила, что о человеке может рассказать его почерк

У каждого человека почерк индивидуален и подобен отпечатку пальца. Об этом в беседе с Тульской службой новостей рассказала графолог Светлана Глумова.

"Эта индивидуальность связана с тем, что почерк — графомоторное выражение деятельности нашей нервной системы и головного мозга. Иногда говорят, что пишет не рука, а мозг. Почерк — это и зеркало души", — заявила собеседница издания.

Она заявила, что по мере взросления почерк становится всё более индивидуальным, а психологические особенности в нём видны уже с 14 лет. Также графолог подчеркнула, что не стоит судить о личности человека по одному способу написания какой-либо конкретной буквы, так как специалисты делают какие-либо оценки в этом вопросе, исходя из совокупности факторов.

По её словам, в некоторых случаях слишком однородный почерк может говорить о том, что перед вами скованный и зажатый человек, который пытается контролировать всё вокруг себя. Также Глумова отметила, что предпочтительней всего опираться на анализ прописного почерка, нежели печатного, так как первый более естественный.

Помимо того, эксперт сравнила печатный почерк с маской и сообщила, что при его оценке необходимо смотреть на общее впечатление. Графолог констатировала, что человек при его использовании делает "правильные и застывшие" буквы.

"Это может быть и защитной реакцией от внешнего мира, и способом презентации ненастоящего себя. В любом случае, чтобы точно проанализировать какие-то особенности, нужно смотреть конкретно взятый почерк и оценивать его", — заключила Глумова.