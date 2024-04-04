Автоэксперт раскрыл некоторые причины роста продаж автомобилей в России

Российский автомобильный рынок выходит из так называемой чёрной полосы, которая была вызвана уходом из страны в 2022–23 годах западных производителей, однако цены на транспортные средства выросли до астрономических цифр. Об этом в беседе с kp.ru рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

По его словам, в этой сфере было бы некорректно сравнивать показатели марта прошлого года с мартом нынешнего. Аналитик отметил, что ситуация быстро меняется, в том числе и из-за увеличения на отечественном авторынке автомобилей, произведённых в Китае. В то же время, помимо роста продаж машин в России по сравнению с прошлым годом, есть и негативные факторы.

"В стране был дефицит автомобилей, и цена на них выросла до астрономических цифр. Если раньше средний автомобиль стоил 1,2 млн рублей, то сейчас цена стартует от 3 млн. Кредиты хоть и растут, но они всё ещё невыгодны. Сейчас уже нет займов, как рассрочка", — заявил собеседник издания.

Ломанов сообщил, что ещё одной причиной столь стремительного роста продаж является увеличение стоимости с 1 апреля транспортных средств, которые завозятся в Россию из стран ЕАЭС. Специалист подчеркнул, что из-за введения дополнительных платежей на такие машины их стало невыгодно ввозить оттуда, поэтому граждане стремились приобрести автомобили в феврале и марте. Стоит отметить, что в числе покупателей были не только частники, но и организации, которые обновляют автопарк.

"При этом динамичного роста рынка пока не наблюдается. Сейчас идёт другая тенденция. Многие отказываются от автомобилей, особенно в крупных городах, если есть возможность пользоваться такси или каршерингом. И эта ситуация в ближайшее время не изменится", — заключил Ломанов.