В Лондоне заявили о возможном выходе Великобритании из ЕСПЧ
Сунак: Великобритания может выйти из ЕСПЧ ради прекращения нелегальной миграции
Глава кабинета министров Великобритании Риши Сунак заявил, что Соединённое Королевство может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для прекращения нелегальной миграции. Таким образом британский премьер-министр в беседе с корреспондентами The Sun прокомментировал решение ЕСПЧ, из-за которого летом 2022 был отменён рейс с нелегалами, направлявшийся в Руанду.
"Я считаю, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем наше членство в каком-либо иностранном суде", — заявил глава британского правительства.
Журналисты также отметили, что действующий председатель правительства Соединённого Королевства впервые выступил с подобным заявлением за неполные полтора года своего премьерства. До него подобную возможность допускал бывший глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон.
Ранее Life.ru писал, что Соединённые Штаты ждёт судьба Римской империи. Как заявил экс-хедлайнер Fox News Такер Карлсон, падение США будет следствием кризиса с нелегальной миграцией и службы в вооружённых силах страны для людей, не имеющих американского гражданства.
X / Rishi Sunak