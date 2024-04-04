На Украине одна из механизированных бригад ВСУ, которая не успела поучаствовать в боевых действиях, была преобразована в пехотную. Об этом сообщают корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на соответствующие изменения в названии формирования в социальных сетях.

Для того чтобы выяснить это, журналисты нашли в социальных сетях страницу 153-й механизированной бригады украинских войск. Теперь в её названии там заменили слово "механизированная" на "пехотная".

Помимо того, в статье упоминается сообщение аналитического ресурса MilitaryLand, в котором говорится про это событие. В нём указано, что нехватка техники заставляет военное руководство Незалежной пересмотреть свои планы.