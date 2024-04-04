Механизированная бригада ВСУ стала пехотной из-за нехватки техники
РИА "Новости": На Украине 153-ю мехбригаду ВСУ преобразовали в пехотную
На Украине одна из механизированных бригад ВСУ, которая не успела поучаствовать в боевых действиях, была преобразована в пехотную. Об этом сообщают корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на соответствующие изменения в названии формирования в социальных сетях.
Для того чтобы выяснить это, журналисты нашли в социальных сетях страницу 153-й механизированной бригады украинских войск. Теперь в её названии там заменили слово "механизированная" на "пехотная".
Помимо того, в статье упоминается сообщение аналитического ресурса MilitaryLand, в котором говорится про это событие. В нём указано, что нехватка техники заставляет военное руководство Незалежной пересмотреть свои планы.
Ранее Life.ru писал, что в Вооружённых силах Украины создали новую танковую бригаду, которая не способна на масштабную атаку. Как заявил американский военный обозреватель Дэвид Экс, речь идёт о пятой танковой бригаде ВСУ, которая технически появилась в 2016 году, однако всё это время существовала лишь в документах.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine