Потерявшего половину руки бойца ВСУ признали легкораненым на Украине
РИА "Новости": На Украине военного ВСУ без половины руки признали легкораненым
Комиссованного из-за потери руки военнослужащего Вооружённых сил Украины признали легкораненым, а потом и вовсе оставили вместе с семьёй без средств к существованию. Об этом рассказали корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на жену этого украинского военного.
Она сообщила, что до ранения её муж проходил службу в 36-й бригаде ВСУ. В зоне боевых действий ему по локоть оторвало руку, после чего его направили в госпиталь.
"Дали справку, будто это лёгкое ранение. Ему оторвало руку почти по локоть, они хотят сказать, что это не страшно? А что тогда тяжёлое ранение? Когда полголовы отрывает и обе ноги?" — задалась этими вопросами женщина.
Когда ему выплатили компенсацию в 100 тысяч гривен, об этом узнали врачи и сообщили, что теперь лечение будет платным. Собеседница издания подчеркнула, что медики заинтересовались деньгами её мужа и выписали множество различных процедур. Впоследствии все денежные средства ушли на лечение.
Ранее Life.ru писал об украинском военнопленном Борисе Мерве, который заявил, что его сослуживцы беспорядочно убегали из Авдеевки. Видео с рассказом бойца ВСУ было опубликовано в телеграм-канале Минобороны России.
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