Потерявшего половину руки бойца ВСУ признали легкораненым на Украине

Комиссованного из-за потери руки военнослужащего Вооружённых сил Украины признали легкораненым, а потом и вовсе оставили вместе с семьёй без средств к существованию. Об этом рассказали корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на жену этого украинского военного.

Она сообщила, что до ранения её муж проходил службу в 36-й бригаде ВСУ. В зоне боевых действий ему по локоть оторвало руку, после чего его направили в госпиталь.

"Дали справку, будто это лёгкое ранение. Ему оторвало руку почти по локоть, они хотят сказать, что это не страшно? А что тогда тяжёлое ранение? Когда полголовы отрывает и обе ноги?" — задалась этими вопросами женщина.

Когда ему выплатили компенсацию в 100 тысяч гривен, об этом узнали врачи и сообщили, что теперь лечение будет платным. Собеседница издания подчеркнула, что медики заинтересовались деньгами её мужа и выписали множество различных процедур. Впоследствии все денежные средства ушли на лечение.