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4 апреля, 05:55

Двух россиян задержали на Пхукете из-за запретной профессии

Двух россиян задержали на Пхукете, которые незаконно работали гидами

Сотрудники полиции Таиланда задержали в курортной провинции Пхукет двух россиян, которые нелегально работали гидами, хотя эта профессия зарезервирована только для граждан страны. Об этом сообщили в отделении туристической полиции острова.

"Двое граждан России были задержаны 3 апреля, они были доставлены в местное отделение полиции, где они могут находиться до 48 часов, пока ведётся расследование. Далее их дело будет передано в суд", — уточнили в ведомстве в беседе с ТАСС.

Нарушителям грозит наказание в виде тюрьмы или штрафа до 500 тысяч батов ($13,7 тыс.), а также депортация из Таиланда.

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А ранее Life.ru писал, что двум россиянам стало плохо в летевшем из Бангкока в Екатеринбург самолёте. Воздушное судно пришлось экстренно сажать в Ташкенте. У одного мужчины случился инфаркт.

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Андрей Бражников
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