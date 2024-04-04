Двух россиян задержали на Пхукете из-за запретной профессии

Сотрудники полиции Таиланда задержали в курортной провинции Пхукет двух россиян, которые нелегально работали гидами, хотя эта профессия зарезервирована только для граждан страны. Об этом сообщили в отделении туристической полиции острова.

"Двое граждан России были задержаны 3 апреля, они были доставлены в местное отделение полиции, где они могут находиться до 48 часов, пока ведётся расследование. Далее их дело будет передано в суд", — уточнили в ведомстве в беседе с ТАСС.

Нарушителям грозит наказание в виде тюрьмы или штрафа до 500 тысяч батов ($13,7 тыс.), а также депортация из Таиланда.