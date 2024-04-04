Украинского нациста заочно арестовали в России за призыв сжигать русские храмы

Следственный комитет РФ подал в Басманный суд Москвы просьбу о заочном аресте одного из идеологов украинских националистов Дмитрия Корчинского*, который призывал сжигать храмы Московской патриархии. Обвиняемый объявлен в международный розыск по статье "Действия, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности, совершённые публично с использованием интернета и с угрозой применения насилия".

"Корчинскому* Дмитрию Александровичу заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ. Он объявлен в международный розыск. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать его заочно", — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В московском суде подтвердили получение материалов дела в отношении Корчинского*. Ходатайство следствия удовлетворено сегодня утром. Информация об этом появилась на официальном сайте суда.

Ранее Life.ru сообщал, что в России заочно арестован глава СБУ Василий Малюк. Он в одном из интервью подтвердил причастность Украины к подрыву Крымского моста, покушению на Захара Прилепина, убийству Владлена Татарского и Ильи Кивы. Сейчас Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.