Верзилова* заочно приговорили почти к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ

Петра Верзилова* — основателя издания "Медиазона"** — заочно приговорили к 8 годам и 4 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о фейках об Армии РФ. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

При этом прокурор чуть ранее попросил суд приговорить Верзилова* к восьми годам и шести месяцам колонии. В качестве дополнительного наказания ему на три года и десять месяцев запретили администрировать интернет-ресурсы. Подсудимый находится за границей, поэтому приговор вынесен заочно. Наказание начнёт исчисляться с момента задержания.

Уголовное дело рассматривалось во второй раз: ранее Мосгорсуд отменил предыдущий приговор Верзилову* (8 лет 6 месяцев колонии) и направил материалы на новое рассмотрение. Фабула не изменилась: Верзилову* вменили публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. А в январе прошлого года Верзилова* объявили в международный розыск. Он находился под подпиской о невыезде из-за сокрытия факта наличия у него двойного гражданства, однако нарушил эту меру пресечения.