Подвески и кольцо Tiffany за 400 тысяч загадочно пропали из багажа россиянина в Стамбуле Россиянин прилетел из Турции и не нашёл в чемодане ювелирку на 400 тысяч рублей 4 апреля, 07:26 У россиянина пропали ювелирные украшения из чемодана. Обложка © freepik / pressfoto

Россиянин вернулся из Турции, но не нашёл в своём чемодане ювелирные украшения, стоимость которых достигает 400 тысяч рублей. По его словам, кража вещей была совершена ещё в аэропорту Стамбула. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

43-летний мужчина прилетел в Москву из Стамбула через Сочи. Уже в России он обнаружил, что кто-то копался в его чемодане, так как внутри был нарушен порядок вещей, а семь коробок с дорогими украшениями оказались пустыми. По словам потерпевшего, у него исчезли четыре серебряные подвески и кольцо Tiffany, а также две пары очков Saint Laurent. Общий ущерб составил 390 000 рублей.

Сам чемодан не был повреждён, возможно, мошенники вскрыли кодовый замок, полагает мужчина. Он обратился в полицию, там отсмотрели камеры наблюдения в аэропортах Москвы и Сочи, но нарушений не нашли. Предположительно, кража была совершена ещё в аэропорту Турции.

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Авторы Татьяна Миссуми