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21 января, 11:45

В аэропорту Внуково полицейские задержали вора, похитившего женскую сумку

В аэропорту Внуково в Москве транспортные полицейские оперативно раскрыли кражу женской сумочки с рамок интроскопа. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Момент кражи сумочки во Внуково. Видео © T.me / "МВД Медиа"

Женщина забыла сумку на ленте при прохождении рамки интроскопа. Вернувшись за ней, она обнаружила, что клатч с телефоном и личными вещами пропал. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и установила подозреваемого в краже.

Выяснилось, что злоумышленник проходил рамки после потерпевшей. Увидев безхозный аксессуар, он решил положить сумку к себе на чемодан и покинуть досмотровую зону. 51-летнего мужчину, планировавшего улететь с находкой в Узбекистан, задержали и доставили в линейное подразделение. Похищенное изъяли, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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Ранее Лайф писал, что звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва заявила о пропаже кошелька, в котором было 200 тысяч рублей. В краже заподозрили профессиональную воровку.

Обложка ©

T.me / "МВД Медиа"

Александра Мышляева
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