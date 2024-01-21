В аэропорту Внуково полицейские задержали вора, похитившего женскую сумку

В аэропорту Внуково в Москве транспортные полицейские оперативно раскрыли кражу женской сумочки с рамок интроскопа. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Момент кражи сумочки во Внуково. Видео © T.me / "МВД Медиа"

Женщина забыла сумку на ленте при прохождении рамки интроскопа. Вернувшись за ней, она обнаружила, что клатч с телефоном и личными вещами пропал. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и установила подозреваемого в краже.