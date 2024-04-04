В Москве ожидаются дожди с мокрым снегом и до +7 градусов

Жители Москвы, должно быть, ожидают наступления настоящей тёплой весны, однако в этот четверг ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Также возможны кратковременные дожди, способные перерасти в мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В такой ситуации в Москве и окрестностях облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах переходящие в мокрый снег. Днём в Москве плюс 5–7 градусов, в Подмосковье от плюс 3 до плюс 8 градусов", — прогнозирует Леус.

Такая погода, по его словам, связана с тыловой частью циклона, центр которого в середине четверга уйдёт на территорию Республики Коми. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 4–9 метров в секунду. Однако не стоит переживать, к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 746 миллиметров ртутного столба.