Бывшего военнослужащего ЦАХАЛ выслали в Израиль за планы вступить в ВСУ

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали бывшего военнослужащего Армии обороны Израиля, собиравшегося вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 г.р., бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооружённые формирования в целях участия в боевых действиях против РФ", — рассказали в УФСБ.

Сотрудники службы выяснили, что израильтянин негативно настроен по отношению к спецоперации на Украине и политике российских властей, из-за чего рассылал свою анкету в разные террористические организации, запрещённые в России, стремясь вступить в их состав, чтобы выполнять боевые задачи антироссийского характера. ФСБ пресекла эти попытки и объявила задержанному официальное предостережение о недопустимости участия в деятельности подобных организаций. Юваля депортировали из страны в Израиль, а также ему был закрыт въезд на территорию РФ.