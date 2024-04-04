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4 апреля, 07:45

Бывшего военнослужащего ЦАХАЛ выслали в Израиль за планы вступить в ВСУ

В Краснодарском крае задержали экс-бойца ЦАХАЛ, планировавшего вступить в ВСУ

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали бывшего военнослужащего Армии обороны Израиля, собиравшегося вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 г.р., бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооружённые формирования в целях участия в боевых действиях против РФ", рассказали в УФСБ.

Сотрудники службы выяснили, что израильтянин негативно настроен по отношению к спецоперации на Украине и политике российских властей, из-за чего рассылал свою анкету в разные террористические организации, запрещённые в России, стремясь вступить в их состав, чтобы выполнять боевые задачи антироссийского характера. ФСБ пресекла эти попытки и объявила задержанному официальное предостережение о недопустимости участия в деятельности подобных организаций. Юваля депортировали из страны в Израиль, а также ему был закрыт въезд на территорию РФ.

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Ранее Life.ru сообщал о том, как ФСБ и военная контрразведка Южного военного округа России обнаружили в Ясиноватском районе ДНР заминированный схрон украинской армии, где хранилось оружие иностранного производства. Были найдены девять автоматов Калашникова моделей АК-74 и АК-12, один израильский РПГ RGW-90, два британских РПГ ASM L1A1, два РПГ M136f1 производства США и четыре шведских РПГ RSV M4740. Вход в тайник был заминирован посредством растяжки с гранатой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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