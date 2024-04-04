В Счётной палате рассказали о состоянии госдолга России

Объём государственного долга России за 2023 год вырос на 2,775 триллиона рублей, достигнув отметки 15 процентов ВВП. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аналитическую записку Счётной палаты. Общий объём госдолга ведомство оценивает в 25 триллионов 595 миллиардов рублей.

Государственный долг — это сумма задолженности государства перед внешними и внутренними кредиторами. При расчёте текущего размера госдолга учитываются не только обязательства текущего периода, но и все непокрытые прошлых лет. На его основании прогнозируют перспективы денежно-кредитной политики, долгового и фондового рынков.