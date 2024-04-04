Захарова объяснила провал "исторического" саммита в Брюсселе, на который не позвали Россию

Международный саммит по атомной энергетике в Брюсселе был обречён на провал из-за решения не звать на него Россию и Иран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что эта сфера должна оставаться вне политической конъюнктуры.

По оценке дипломата, на Западе "любят говорить, что всё, что происходит под их руководством, — историческое, глобальное и исключительное".

"Только вот почему-то на форум не позвали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию. Иран, вокруг ядерной программы которого сосредоточено внимание всех мировых СМИ уже далеко не первый год, конечно, тоже приглашён не был. Специалисты сразу видят, что "исторический саммит" провалился", — заметила она в telegram-канале.

Захарова напомнила, что СМИ анонсировали "глобальный" документ — совместную декларацию по итогам саммита. Однако громкие обещания оказались пшиком. После завершения встречи ни о какой декларации не упоминалось. Дипломат заключила, что те, кто искренне хочет содействовать развитию атомной энергетики, обязаны понимать, что она должна оставаться вне политики.