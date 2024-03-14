Путин назвал Россию мировым лидером в сфере атомных технологий
Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий и даже с нуля помогает создавать атомную энергетику в других странах. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в режиме видео-конференц-связи на церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова Ленинградской АЭС.
На сегодняшний день "Росатом" ведёт сооружение 22 энергоблоков в семи государствах мира, отметил российский лидер.
"При нашем содействии в зарубежных странах практически с нуля создаётся атомная энергетика, целая отрасль создаётся, обучаются специалисты, развивается необходимая инфраструктура в соответствии с самыми строгими природоохранными стандартами", — добавил Владимир Путин.
Напомним, что в начале марта президент России встретился с прилетевшим в Сочи гендиректором МАГАТЭ. Путин рассказал Рафаэлю Гросси об усилиях для повышения безопасности на атомных объектах. Российский лидер отметил, что наша страна активно развивает атомную энергетику и может помочь заинтересованным странам в данном направлении.
Shutterstock / FOTODOM