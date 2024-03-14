Путин назвал Россию мировым лидером в сфере атомных технологий

Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий и даже с нуля помогает создавать атомную энергетику в других странах. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в режиме видео-конференц-связи на церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова Ленинградской АЭС.