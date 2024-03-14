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14 марта, 12:32

Путин назвал Россию мировым лидером в сфере атомных технологий

Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий и даже с нуля помогает создавать атомную энергетику в других странах. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в режиме видео-конференц-связи на церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова Ленинградской АЭС.

На сегодняшний день "Росатом" ведёт сооружение 22 энергоблоков в семи государствах мира, отметил российский лидер.

"При нашем содействии в зарубежных странах практически с нуля создаётся атомная энергетика, целая отрасль создаётся, обучаются специалисты, развивается необходимая инфраструктура в соответствии с самыми строгими природоохранными стандартами", — добавил Владимир Путин.

Путин: Школа атомной энергетики России практически не имеет конкурентов в мире
Путин: Школа атомной энергетики России практически не имеет конкурентов в мире

Напомним, что в начале марта президент России встретился с прилетевшим в Сочи гендиректором МАГАТЭ. Путин рассказал Рафаэлю Гросси об усилиях для повышения безопасности на атомных объектах. Российский лидер отметил, что наша страна активно развивает атомную энергетику и может помочь заинтересованным странам в данном направлении.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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