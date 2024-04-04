Звезде кулачных боёв дали 3 года тюрьмы за тренировки с пистолетом
Боец Hardcore Fighting Муртазалиев получил 3 года за незаконное хранение оружия
Участник Hardcore Fighting Сиражудин Муртазалиев. Обложка © Telegram / Mash
Участника кулачной лиги Hardcore Fighting Сиражудина Муртазалиева приговорили к трём годам и двум месяцам тюрьмы за незаконное хранение оружия, ранее боец не раз публично появлялся с пистолетом, в том числе на тренировках. Об этом сообщает Mash.
Участник Hardcore Fighting Сиражудин Муртазалиев. Видео © Telegram / Mash
Ещё в июле 2023 года у Сиражудина во время обыска в его доме нашли пистолет Retay 17 калибра 9 мм, который из охолощённого был переделан в огнестрельный. На суде боец заявил, что якобы не знал о боевых свойствах оружия и приобрёл его в Сети уже в модифицированном виде.
Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств Биберт Туменов попал в реанимацию накануне поединка на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Причины его госпитализации не назывались.