В Курском онкоцентре женщине удалили из живота опухоль весом 26 кг

В Курске хирурги онкологического центра удалили женщине 26-килограммовую опухоль. У пациентки значительно увеличился размер живота, однако она до последнего не обращалась за медицинской помощью — пока не стало тяжело дышать и передвигаться, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Курские врачи удалили женщине из живота опухоль весом 26 килограммов. Фото © VK / Курская область

Опухоль, которая росла в организме женщины около шести месяцев, занимала весь объём брюшной полости, сплетаясь с внутренними органами, поэтому было важно во время хирургического вмешательства не повредить внешнюю оболочку. Операцию провёл хирург Антон Панченко — он впервые работал с новообразованием таких размеров.

"При оперативном вмешательстве обнаружено сращение с внутренними органами, поэтому важно было не допустить разрушения капсулы опухоли и попадания её содержимого в брюшную полость. Нам удалось справиться с этой задачей. Операция была успешно завершена спустя два часа", — рассказал онколог Антон Панченко.

Если бы пациентка обратилась за помощью врачей раньше, то операция была бы проще и с меньшими рисками, отметили в онкоцентре. В настоящее время здоровью прооперированной ничего не угрожает, её уже выписали домой.