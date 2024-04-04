Против "плохого" холестерина и запоров: Биолог рассказал о чудесных свойствах стручковой фасоли

Стручковая фасоль является продуктом, приносящим организму много пользы за счёт питательных веществ, содержащихся в ней. Она также помогает снизить холестерин и избавиться от проблем с пищеварительной системой, поэтому её стоит включать в свой ежедневный рацион. Об этом в интервью Life.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Для уделяющих особое внимание весу своего тела и желающих похудеть стручковая фасоль станет отличным вариантом из-за низкого содержания калорий и большого объёма полезных веществ, насыщающих организм.

"В ней много витаминов группы В, витаминов С, А, К, минералов: железа, калия, магния, кальция и других; клетчатки, которая предотвращает запоры, улучшает пищеварение, помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Регулярное употребление стручковой фасоли снижает уровень "плохого" холестерина и улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы", — объясняет Роман Опарин.

Фасоль не приносит никакого вреда, однако при наличии аллергии на бобовые специалист призывает быть внимательнее и следить за реакцией своего организма. Кроме того, людям, испытывающим проблемы с почками, следует проконсультироваться с врачом насчёт употребления стручковой фасоли, поскольку она содержит вещества, которые в этом случае не рекомендуется употреблять в больших количествах.

Людям, склонным к повышенному газообразованию в кишечнике, лучше употреблять фасоль в умеренных объёмах или применять особый метод приготовления: замочить её на несколько часов, затем два раза прокипятить в воде в пропорции 1:3, заменив воду после первого кипячения, добавить специи вроде кумина или чеснока, которые помогают улучшить процесс пищеварения.

В магазине или на рынке выбирайте свежую, сочную фасоль без пятен и повреждений. Обращайте внимание на размер и форму стручков — чем они меньше и более прямые, тем качественнее продукт. Роман Опарин Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения