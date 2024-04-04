В Кремле не удивились заявлению о возможном выходе Британии из ЕСПЧ

Многие страны не хотят вредить национальным интересам в угоду международным организациям с сомнительной эффективностью, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный выход Великобритании из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для ликвидации потока мигрантов.

"Естественно, если это участие начинает вредить национальным интересам, страны делают всё-таки выводы и принимают решения в пользу себя. Потому что ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям", — сказал Песков, отметив, что некоторые из этих организаций имеют "весьма сомнительную эффективность".

Кроме того, он отметил, что каждый случай отказа страны от участия в различных международных организациях уникален.