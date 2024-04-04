В Кремле не удивились заявлению о возможном выходе Британии из ЕСПЧ
Многие страны не хотят вредить национальным интересам в угоду международным организациям с сомнительной эффективностью, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный выход Великобритании из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для ликвидации потока мигрантов.
"Естественно, если это участие начинает вредить национальным интересам, страны делают всё-таки выводы и принимают решения в пользу себя. Потому что ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям", — сказал Песков, отметив, что некоторые из этих организаций имеют "весьма сомнительную эффективность".
Кроме того, он отметил, что каждый случай отказа страны от участия в различных международных организациях уникален.
Напомним, глава кабинета министров Великобритании Риши Сунак заявил, что Соединённое Королевство может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для прекращения нелегальной миграции. До него подобную возможность допускал бывший глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон.
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