На Всемирных играх дружбы не будет алкоголя и рекламы букмекеров

Розничная продажа и потребление алкоголя будет запрещена на стадионах во время проведения Всемирных игр дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Такие поправки к законопроекту одобрил Комитет Госдумы по физической культуре и спорту. Кроме того, реклама букмекерских контор на стадионах тоже будет под запретом.

Предыдущая версия законопроекта, как пишет ТАСС, допускала розничную продажу алкоголя в случае реализации коммерческими партнёрами организатора Игр или IFA, а в местах проведения соревнований и во время трансляции Игр допускалось размещение рекламы букмекеров. Эти нормы были направлены на создание дополнительных источников финансирования турнира, но ко второму чтению исчезли из документа.