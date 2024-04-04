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4 апреля, 09:46

На Всемирных играх дружбы не будет алкоголя и рекламы букмекеров

Розничная продажа и потребление алкоголя будет запрещена на стадионах во время проведения Всемирных игр дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Такие поправки к законопроекту одобрил Комитет Госдумы по физической культуре и спорту. Кроме того, реклама букмекерских контор на стадионах тоже будет под запретом.

Предыдущая версия законопроекта, как пишет ТАСС, допускала розничную продажу алкоголя в случае реализации коммерческими партнёрами организатора Игр или IFA, а в местах проведения соревнований и во время трансляции Игр допускалось размещение рекламы букмекеров. Эти нормы были направлены на создание дополнительных источников финансирования турнира, но ко второму чтению исчезли из документа.

В Кремле обвинили МОК в узурпации права на спорт из-за призыва по Играм дружбы
В Кремле обвинили МОК в узурпации права на спорт из-за призыва по Играм дружбы

Всемирные игры дружбы — соревнования, которые включают в себя выступления по тридцати трём летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. Единственный критерий участия — достижения самих атлетов. Инициатором и координатором Всемирных игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (IFA). Тем временем МОК призвал все олимпийские комитеты отказаться от участия в состязаниях, поскольку, как считают там, они будут политизированы.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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