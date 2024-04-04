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4 апреля, 10:51

"Единая Россия" предлагает запустить курсы первой помощи в школах

"Единая Россия" направила в Министерство просвещения РФ предложение о введении курсов первой помощи в школьную программу. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Проект в пилотном режиме был реализован в прифронтовых регионах. За исполнение инициативы отвечают депутат Госдумы, доброволец СВО Дмитрий Хубезов и глава Комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев. "Единая Россия" привлекла в качестве преподавателей к обучению первой помощи специалистов Минздрава РФ, центров медицины катастроф и волонтёров-медиков.

"Поддерживаю этот проект. Ресурсная часть по нему была добровольческая. Если Минпросвещения проект поддержит, мы его распространим на все школы", — сказал Андрей Турчак, чьи слова приводит пресс-служба "Единой России" в своём телеграм-канале.

Также депутатами Госдумы, проходившими добровольную службу в зоне СВО, разработан специальный образовательный курс по обучению навыкам тактической медицины, оказания первой медпомощи и рекомендации по наполнению тактических аптечек препаратами и медицинскими изделиями, наиболее эффективно зарекомендовавшими себя в боевых условиях.

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Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной во всех школах России

Ранее журналист заявил, что в школьную программу следует включать изучение текстов из произведений патриотичных рэперов. Поскольку музыка подобных жанров пользуется большой популярностью среди молодёжи, эту культурную нишу нельзя оставлять разбежавшимся по миру рэперам-релокантам, считает обозреватель.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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