В российских школах ужесточат требования к охране

В российских школах ужесточат обязательные требования к охране, заявил председатель Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн на федеральном штабе "Единой России" и Минпросвещения по капремонту и строительству школ. Он отметил, что проект постановления правительства уже подготовлен.

"Актуализированы типовые требования к охране, инструкции частного охранника, дополнены типовые алгоритмы действий персонала образовательных организаций, обучающихся при угрозе совершения теракта. Эти требования должны применяться как для действующих школ, так и реконструируемых", — отметил Хинштейн, передаёт пресс-служба партии "Единая Россия".

Кроме того, он добавил, что после введения обязательных требований необходимо обеспечить проверку образовательных учреждений, чтобы удостовериться в том, что нормы соблюдаются. Также председатель Комитета ГД предложил налаживать работу по охране детей совместно с территориальными органами Росгвардии.

"Роль партии, депутатов и сенаторов будет состоять в том, чтобы на местах удостовериться, как эти меры реализуются. Нам нужно занять жёсткую позицию. Соответствующие указания будем просить коллег из Росгвардии направить в территориальные органы. А координаторам от партии — рекомендовать вступить во взаимодействие с территориальными органами Росгвардии и эту работу системно налаживать", — подчеркнул он на федеральном штабе "Единой России" и Минпросвещения.