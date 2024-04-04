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4 апреля, 10:57

ЕР предложила создавать семейные комнаты при капремонте общежитий в вузах

В России предложили создавать семейные комнаты при капитальном ремонте общежитий в вузах. С такой инициативой выступили в Единой России (ЕР).

Как заявила председатель Комитета Госдумы по просвещению на федеральном штабе Единой России и Минпросвещения Ольга Казакова, изменения помогут получить жильё студентам, у которых есть дети.

"В Новгородской области такие решения уже действуют. Нам нужно учитывать демографическую задачу", — приводит её слова телеграм-канал "Единая Россия. Официально".

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Минобрнауки исключили централизованное повышение платы за обучение в государственных вузах. При этом в министерстве допустили, что корректировка цен в некоторых университетах в пределах инфляции произойти всё же может.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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