ЕР предложила создавать семейные комнаты при капремонте общежитий в вузах

В России предложили создавать семейные комнаты при капитальном ремонте общежитий в вузах. С такой инициативой выступили в Единой России (ЕР).

Как заявила председатель Комитета Госдумы по просвещению на федеральном штабе Единой России и Минпросвещения Ольга Казакова, изменения помогут получить жильё студентам, у которых есть дети.

"В Новгородской области такие решения уже действуют. Нам нужно учитывать демографическую задачу", — приводит её слова телеграм-канал "Единая Россия. Официально".