ЕР предложила создавать семейные комнаты при капремонте общежитий в вузах
В России предложили создавать семейные комнаты при капитальном ремонте общежитий в вузах. С такой инициативой выступили в Единой России (ЕР).
Как заявила председатель Комитета Госдумы по просвещению на федеральном штабе Единой России и Минпросвещения Ольга Казакова, изменения помогут получить жильё студентам, у которых есть дети.
"В Новгородской области такие решения уже действуют. Нам нужно учитывать демографическую задачу", — приводит её слова телеграм-канал "Единая Россия. Официально".
А ранее Life.ru рассказывал, что в Минобрнауки исключили централизованное повышение платы за обучение в государственных вузах. При этом в министерстве допустили, что корректировка цен в некоторых университетах в пределах инфляции произойти всё же может.
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