Сестринские курсы "Единой России" прошли в 83 регионах
Депутат Башанкаев: Сестринские курсы провели в 155 учреждениях по всей стране
Курсы сестринского дела от партии "Единая Россия" прошли участники в 83 регионах страны. Об этом заявил председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
По словам депутата Государственной думы Федерального собрания РФ, курсы проводились в 155 учреждениях. Их выпускники теперь могут оказывать сестринскую помощь в госпиталях.
"Мы разработали программу, которая была опробована почти всеми региональными минздравами. Обучили такое количество людей, которое может работать примерно в 15 республиканских больницах", — рассказал Бадма Башанкаев, слова которого приводит пресс-служба "Единой России" в своём телеграм-канале.
Ранее "Единая Россия" предложила ввести курсы тактической медицины для изучения в школах. В пилотном режиме курсы прошли несколько тысяч бойцов в прифронтовых регионах. По окончании обучения им были выданы тактические медицинские наборы.
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