Сестринские курсы "Единой России" прошли в 83 регионах

Курсы сестринского дела от партии "Единая Россия" прошли участники в 83 регионах страны. Об этом заявил председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По словам депутата Государственной думы Федерального собрания РФ, курсы проводились в 155 учреждениях. Их выпускники теперь могут оказывать сестринскую помощь в госпиталях.

"Мы разработали программу, которая была опробована почти всеми региональными минздравами. Обучили такое количество людей, которое может работать примерно в 15 республиканских больницах", — рассказал Бадма Башанкаев, слова которого приводит пресс-служба "Единой России" в своём телеграм-канале.