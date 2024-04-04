Таможенники помешали путешествию крокодила Бакса и его хозяина в Казахстан

Сотрудники мобильной группы Самарской таможни в малотоннажном грузовике обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом, длина которого составляла 1,8 метра. Путешественники пытались уехать в Казахстан, однако удача в этот день не стала им улыбаться от слова "совсем".

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Водителя грузовика с пассажиром-нелегалом остановили в пункте пропуска Орск. Рептилия находилась в деревянном ящике за банками с соленьями и другими личными вещами. Разрешительных документов, которые необходимы для путешествия, у него не оказалось. По заполненному с нарушениями ветеринарному паспорту удалось узнать, что крокодила зовут Бакс и приобретён он в 2009 году. Оказалось, что житель Ростовской области незаконно пытался вывезти двухметрового крокодила в Казахстан.

Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела по признакам ст. 16.3 КоАП РФ. А Бакс передан в специальную организацию, в которой смогут решить вопрос о его временном местонахождении.