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4 апреля, 11:30

Таможенники помешали путешествию крокодила Бакса и его хозяина в Казахстан

Таможенники в Орске пресекли попытку незаконного вывоза крокодила в Казахстан

Таможенники не позволили незаконно вывезти в Казахстан крокодила. Фото © Life.ru

Таможенники не позволили незаконно вывезти в Казахстан крокодила. Фото © Life.ru

Сотрудники мобильной группы Самарской таможни в малотоннажном грузовике обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом, длина которого составляла 1,8 метра. Путешественники пытались уехать в Казахстан, однако удача в этот день не стала им улыбаться от слова "совсем".

Видео © VK / ФТС России

Водителя грузовика с пассажиром-нелегалом остановили в пункте пропуска Орск. Рептилия находилась в деревянном ящике за банками с соленьями и другими личными вещами. Разрешительных документов, которые необходимы для путешествия, у него не оказалось. По заполненному с нарушениями ветеринарному паспорту удалось узнать, что крокодила зовут Бакс и приобретён он в 2009 году. Оказалось, что житель Ростовской области незаконно пытался вывезти двухметрового крокодила в Казахстан.

Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела по признакам ст. 16.3 КоАП РФ. А Бакс передан в специальную организацию, в которой смогут решить вопрос о его временном местонахождении.

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Ранее Life.ru рассказывал о поваре, в багаже которого уральские таможенники нашли шампуры и специи весом 18 кг. Мужчина утверждал, что якобы не знал о необходимости декларировать подобный груз.

Каринэ Гевондян
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