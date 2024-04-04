ВС РФ продвинулись на Донецком направлении, уничтожив 340 солдат противника

Российские военные за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении и нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад противника. Об этом сообщили журналистам на брифинге в четверг, 4 апреля, в пресс-службе Минобороны РФ.

Потери противника, по данным военного ведомства, составили до 340 человек личного состава, танк и восемь автомобилей. Кроме того, поражены две гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три гаубицы Д-30, а также три склада боеприпасов ВСУ.

Больше всего потерь противник понёс в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка.