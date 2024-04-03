Российские военные продвинулись сразу на трёх направлениях в зоне СВО

ВС РФ за минувшие сутки продвинулись сразу на трёх направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Как уточнили в Министерстве обороны России, речь идёт об Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Так, на Донецком направлении группировка войск "Юг" поразила 24-ю, 28-ю и 53-ю механизированные, 5-ю штурмовую бригады Вооружённых сил Украины, а также 241-ю бригаду теробороны у Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике. Также российские военные отразили 10 контратак противника вблизи Белогоровки в Луганской Народной Республике, Берестового, Красного, Богдановки и Константиновки в ДНР. В результате ВСУ потеряли до 390 военных, две боевые бронированные машины "Козак" и MaxxPro и 19 авто.

На Авдеевском направлении группировка войск "Центр" отразила девять контратак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины у Первомайского, Кирова, Водяного, Бердычей и Тоненького в Донецкой Народной Республике. На этом участке фронта противник потерял до 305 бойцов, а также две боевые бронированные машины, три авто, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика".

На Южно-Донецком направлении группировка войск "Восток" поразила 72-ю механизированную бригаду Вооружённых сил Украины рядом с Водяным в ДНР. А у Урожайного отражена контратака штурмового отряда 58-й мотопехотной бригады противника. На данном направлении ВСУ лишились до 155 солдат, трёх авто и боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град".