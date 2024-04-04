Над ДНР сбили украинский Су-27

Российские силы ПВО уничтожили точным попаданием украинский самолёт Су-27, замеченный в небе вблизи Краматорска в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны России.

Также российские военные за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении и нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад противника. Потери ВСУ составили до 340 бойцов.