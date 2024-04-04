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Над ДНР сбили украинский Су-27

Российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска

4 апреля, 11:58
Российские военные сбили СУ-27. Обложка © ТАСС / Евгений Пономарёв

Российские военные сбили СУ-27. Обложка © ТАСС / Евгений Пономарёв

Российские силы ПВО уничтожили точным попаданием украинский самолёт Су-27, замеченный в небе вблизи Краматорска в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорска ДНР сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — уточнили в ведомстве.

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Также российские военные за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении и нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад противника. Потери ВСУ составили до 340 бойцов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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