Над ДНР сбили украинский Су-27
Российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска
Российские военные сбили СУ-27. Обложка © ТАСС / Евгений Пономарёв
Российские силы ПВО уничтожили точным попаданием украинский самолёт Су-27, замеченный в небе вблизи Краматорска в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорска ДНР сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — уточнили в ведомстве.
Также российские военные за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении и нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад противника. Потери ВСУ составили до 340 бойцов.