Российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, ликвидировав более сотни украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.

В результате боевых действий ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, а также лишились четырёх автомобилей.