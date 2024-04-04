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4 апреля, 12:07

ВС РФ улучшили положение на Купянском направлении, поразив до 125 бойцов ВСУ

Российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, ликвидировав более сотни украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.

В результате боевых действий ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, а также лишились четырёх автомобилей.

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Также положение Российской армии улучшилось и на Авдеевском направлении. Потери четырёх подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в результате наступления ВС РФ превысили три сотни военнослужащих. Кроме того, противник потерял две боевые бронированные машины, два авто и американскую 155-мм самоходку Paladin.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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