Дом-музей Сталина в Грузии проверяют из-за сообщения о бомбе
Сотрудники правоохранительных органов в грузинском городе Гори провели эвакуацию работников Дома-музея Иосифа Сталина из-за поступившем сообщении о минировании здания. Об этом сообщает телеканал "Мтавари Архи".
По информации телеканала, на место происшествия прибыли отряды сапёров и кинологов. Аналогичная ситуация в Государственном историко-архитектурном музее — Дворце князей Дадиани в Зугдиди.
Ранее из-за сообщений о бомбе эвакуировали посетителей московского ТЦ Discovery. По словам очевидицы, занимавшейся в тот момент в спортзале торгового центра, всех людей внезапно попросили закончить тренировку и экстренно покинуть помещение.