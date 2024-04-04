Дом-музей Сталина в Грузии проверяют из-за сообщения о бомбе

Сотрудники правоохранительных органов в грузинском городе Гори провели эвакуацию работников Дома-музея Иосифа Сталина из-за поступившем сообщении о минировании здания. Об этом сообщает телеканал "Мтавари Архи".

По информации телеканала, на место происшествия прибыли отряды сапёров и кинологов. Аналогичная ситуация в Государственном историко-архитектурном музее — Дворце князей Дадиани в Зугдиди.