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4 апреля, 12:36

Дом-музей Сталина в Грузии проверяют из-за сообщения о бомбе

Сотрудники правоохранительных органов в грузинском городе Гори провели эвакуацию работников Дома-музея Иосифа Сталина из-за поступившем сообщении о минировании здания. Об этом сообщает телеканал "Мтавари Архи".

По информации телеканала, на место происшествия прибыли отряды сапёров и кинологов. Аналогичная ситуация в Государственном историко-архитектурном музее — Дворце князей Дадиани в Зугдиди.

В петербургском ТЦ "Галерея" идёт эвакуация из-за неизвестного чёрного ящика
В петербургском ТЦ "Галерея" идёт эвакуация из-за неизвестного чёрного ящика

Ранее из-за сообщений о бомбе эвакуировали посетителей московского ТЦ Discovery. По словам очевидицы, занимавшейся в тот момент в спортзале торгового центра, всех людей внезапно попросили закончить тренировку и экстренно покинуть помещение.

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Владимир Озеров
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