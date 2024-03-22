В петербургском ТЦ "Галерея" идёт эвакуация из-за неизвестного чёрного ящика
Неизвестный чёрный ящик обнаружен в петербургском ТЦ "Галерея" на Лиговском проспекте. Об этом пишет SHOT.
В петербургском ТЦ "Галерея" идёт эвакуация из-за неизвестного чёрного ящика. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, людей срочно эвакуируют из помещений. Экстренные службы оцепили территорию.
Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, там начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек и более 100 пострадало. СК возбудил уголовное дело о теракте.