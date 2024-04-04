Не только плохой уход: Врач назвала неожиданные причины появления перхоти

Любое сильное шелушение кожи головы называют перхотью, однако вызывать её могут разные причины. Риск появления такого недуга повышают, например болезни, плохая генетика и сильный стресс, рассказала врач Московского центра дерматовенерологии и косметологии Анна Захарова.

Она рассказала, что появление перхоти может быть связано с излишней выработкой кожного сала и изменением его состава. Разрушение защитного барьера кожи головы и избыточное размножение дрожжевого грибка рода Malassezia тоже увеличивают риски.

"Риск возникновения перхоти увеличивается при недугах вроде сахарного диабета и иммунодефицита. Также сильное шелушение кожи головы может сопровождать такие дерматологические заболевания, как себорейный дерматит, экзема, псориаз, атопический и контактный дерматит, ихтиоз и стригущий лишай", — сказала Захарова "Москве 24".

Медик отметила, что хронические стрессы, изменение гормонального фона, плохое питание и неправильный уход за кожей головы также могут вызвать шелушение. Кроме того, генетическая предрасположенность и пол человека тоже влияют на это. По словам дерматолога, мужчины страдают от перхоти чаще, чем женщины. Захарова рассказала, что при первых признаках нужно обратиться к дерматологу, тогда можно будет установить точный диагноз и начать лечение. А перед походом к специалисту эксперт порекомендовала минимизировать факторы риска.

"То есть научиться справляться со стрессом, добавить в рацион фрукты и пищу, богатую цинком, витаминами группы В, а также уменьшить потребление красного мяса, сахара и обработанных продуктов", — отметила специалист.

Она также напомнила, что за волосами нужно правильно ухаживать. По словам Захаровой, частое использование укладочных средств, плойки, а также неправильный выбор шампуня могут усугублять проблему. Кроме того, врач предупредила, что народные средства борьбы могут только усложнить проблему, поэтому лучше обращаться к врачам.