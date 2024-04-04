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4 апреля, 12:41

Голикова: Прожиточный минимум в России увеличился на 36,7% с 2020 года

Размер прожиточного минимума в России вырос на 36,7% с 2020 года, что на 6,4% превышает уровень инфляции за тот же период. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в тексте приветствия, направленного участникам XII съезда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"С 2020 года прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период. С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля — это на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения", — сказала Голикова.

Некоторым россиянам могут начать платить пенсию в два прожиточных минимума
Некоторым россиянам могут начать платить пенсию в два прожиточных минимума

Ранее на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России Владимир Путин заявил о планах повысить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей. Он отметил, что значение этого показателя будет увеличено почти вдвое.

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ТАСС / Астафьев Александр

Владимир Озеров
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