Голикова: Прожиточный минимум в России увеличился на 36,7% с 2020 года

Размер прожиточного минимума в России вырос на 36,7% с 2020 года, что на 6,4% превышает уровень инфляции за тот же период. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в тексте приветствия, направленного участникам XII съезда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"С 2020 года прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период. С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля — это на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения", — сказала Голикова.