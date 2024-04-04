Терапевт предупредила, что вирус может лишить голоса Врач Чистик объяснила, что грипп и коронавирус могут вызывать потерю голоса 4 апреля, 13:18 Россиянам рассказали, какой вирус бушевал этой зимой. Обложка © freepik

Россияне прошедшей зимой столкнулись с необычным вирусом, который приводит к временной потере голоса, моментально воздействуя на связки. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-терапевт "Скандинавского центра здоровья" Ольга Чистик.

По её словам, подобные симптомы могут проявляться во время гриппа или коронавируса, при этом болезнь обычно обходится без ломоты и высокой температуры, однако риск осложнений в данном случае остаётся высоким. Врач подчеркнула, что сегодня очень трудно диагностировать уже знакомый ковид, так как он модифицировался и его сложно выявить при помощи ПЦР.

Доктор отметила, что распространённый сегодня вирус сильно бьёт по голосовым связкам, особенно если человеку приходится много разговаривать в силу профессии. Как объяснила медик, всё дело в том, что вирус сразу же опускается в гортань, минуя носоглотку, тем самым вызывая как минимум ларинготрахеит.

"Из-за этого пациенты наблюдали сиплость, потерю голоса и лающий кашель (надсадный, сухой). Также среди симптомов у ряда пациентов наблюдалось небольшое повышение температуры до субфебрильных значений и астенического синдрома: слабость, вялость", — объяснила Чистик.

Она напомнила, что при борьбе с вирусами лечить приходится исключительно симптомы. Если дело дошло до потери голоса, то облегчить состояние помогут ингаляции, обильное питьё, постельный режим. Главное, не заниматься самолечением, подытожила Чистик.

Ранее Life.ru писал, что, покупая лекарства, нужно обращать внимание на их непатентованное название (указывается в инструкции), чтобы избежать приёма двух или нескольких препаратов с одинаковым действующим веществом. При невнимательности это может привести к передозировке.

Авторы Татьяна Миссуми