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Терапевт предупредила, что вирус может лишить голоса

Врач Чистик объяснила, что грипп и коронавирус могут вызывать потерю голоса

4 апреля, 13:18
Россиянам рассказали, какой вирус бушевал этой зимой. Обложка © freepik

Россиянам рассказали, какой вирус бушевал этой зимой. Обложка © freepik

Россияне прошедшей зимой столкнулись с необычным вирусом, который приводит к временной потере голоса, моментально воздействуя на связки. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-терапевт "Скандинавского центра здоровья" Ольга Чистик.

По её словам, подобные симптомы могут проявляться во время гриппа или коронавируса, при этом болезнь обычно обходится без ломоты и высокой температуры, однако риск осложнений в данном случае остаётся высоким. Врач подчеркнула, что сегодня очень трудно диагностировать уже знакомый ковид, так как он модифицировался и его сложно выявить при помощи ПЦР.

Доктор отметила, что распространённый сегодня вирус сильно бьёт по голосовым связкам, особенно если человеку приходится много разговаривать в силу профессии. Как объяснила медик, всё дело в том, что вирус сразу же опускается в гортань, минуя носоглотку, тем самым вызывая как минимум ларинготрахеит.

"Из-за этого пациенты наблюдали сиплость, потерю голоса и лающий кашель (надсадный, сухой). Также среди симптомов у ряда пациентов наблюдалось небольшое повышение температуры до субфебрильных значений и астенического синдрома: слабость, вялость", — объяснила Чистик.

Она напомнила, что при борьбе с вирусами лечить приходится исключительно симптомы. Если дело дошло до потери голоса, то облегчить состояние помогут ингаляции, обильное питьё, постельный режим. Главное, не заниматься самолечением, подытожила Чистик.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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