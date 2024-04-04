Москвичей "серебряного возраста" научат садоводству и ландшафтному дизайну

Проект "Московское долголетие" включает в себя образовательные курсы, посетив которые, возрастные горожане смогут научиться уходу за огородом и ландшафтному дизайну. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На курсах будут ждать не только начинающих, но и опытных садоводов. Участниками стали уже около 6 тысяч граждан столицы, для которых открыто более 130 учебных групп.

"Как правило, на занятия приходят люди, уже имеющие какой-либо опыт в садоводстве, но есть и новички, которые только сейчас потянулись к новым знаниям. Для тех, кто работает с землей и растениями впервые, мы проводим подготовку, изучаем все необходимые нюансы", — рассказала доцент и кандидат наук Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Инна Зубик.

Программа курса включает в себя теоретический и практический наборы занятий для желающих освоить для себя новое ремесло.