Россияне перечислили причины возвращения на бывшее место работы Опрос: 31% россиян готовы вернуться на прежнюю работу, если это выгодно 4 апреля, 13:42 Каждый третий россиянин возвращался на прежнюю работу. Обложка © freepik

Опрошенные россияне (31%) признались, что хотя бы раз в жизни возвращались на прежнее место работы, так как бывший работодатель предлагал более высокую зарплату. Об этом сообщает "Газета.ru", ссылаясь на исследование портала "Работа.ру".

Как правило, в условиях кадрового дефицита руководство компаний готово вернуть на работу прежних сотрудников, предложив им выгодные условия, уверяет директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина. По её словам, особенно часто возвращают работников крупные компании, которым есть что предложить и на что сделать ставку.

55% участников опроса заявили, что готовы вернуться на прежнее место при условии выгодного предложения по заработной плате. 50% респондентов согласны, если экс-начальник просто предложит какие-либо интересные новые условия. 42% готовы вернуться к доброму и понимающему руководству. 35% отдадут предпочтение графику работы.

И, наконец, часть россиян бросят всё ради удобного местоположения офиса, дружного коллектива, интересных задач, возможностей для карьерного развития. В графе "Другое" респонденты часто отмечали, что экс-руководитель сможет вернуть их, если в организации была душевная атмосфера и взаимоуважение, а на новом месте такого нет.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, в том числе лиц с высокими и низкими доходами. Такого мнения придерживаются 67% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Авторы Татьяна Миссуми