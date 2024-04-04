Доля доллара в мировых расчётах через SWIFT упала до минимума с июля

Доля американского доллара в расчётах через межбанковскую систему SWIFT по итогам февраля составила 46,56%, что является минимальным значением с июля прошлого года, следует из информации международной банковской системы.

В течение месяца удельный вес американской валюты сократился на 0,08 процентного пункта. Тем не менее "американец" остаётся самой востребованной валютой в мире. Доля евро выросла на 0,23 процентного пункта, составив 23,25%, при этом с августа она постоянно балансирует вблизи своего исторического минимума.

Китайский юань в прошлом месяце потерял 0,51 процентного пункта — его доля составила 4%, что является минимальным показателем за четыре месяца. Британский фунт стерлингов тоже не сумел сохранить позиции в международных платежах, упав с 7,1% до 6,9%.

Более приятная ситуация сложилась у японской иены, которая увеличила своё значение на 0,17 процентного пункта, достигнув 3,73%. В десятке самых популярных в мире валют числятся канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары, а также тайский бат.