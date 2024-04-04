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4 апреля, 14:42

Путин назвал два способа решения проблемы с дефицитом рабочей силы

Путин: России нужно завозить рабочую силу или повышать производительность труда

В скором времени Россию настигнут серьёзные проблемы с нехваткой рабочей силы, в результате чего их придётся решать одним из двух путей: завозом людей из-за границы или повышением производительности труда.

"У нас выбора большого нет: или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда", — сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

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Между тем в ходе выступления российский лидер отметил, что на сегодняшний день безработицы в России почти нет. Более того, в ближайшие годы она нашей стране совершенно не грозит. Президент призвал подталкивать руководство предприятий, учреждений и органов власти к модернизации и внедрению лучших технологий, указав, что не нужно бояться "излишнего высвобождения рабочих рук".

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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